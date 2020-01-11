Невилл: не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить "Ливерпуль"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии."Это было невероятно. Они были немного небрежны во втором тайме, но это действительно большая победа. "Ливерпуль" делает все, что и должна делать команда, претендующая на победу в АПЛ. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить. За ними очень приятно следить.Фирмино? Я думаю, что любой тренер в мире хотел бы видеть его в своей команде. Он абсолютно невероятен. Самоотверженный, потрясающий, забивающий голы, организующий игру. Просто выдающийся игрок", — цитирует Невилла Liverpool Echo.