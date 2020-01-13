Ширер: на месте Мэддисона не переходил бы сейчас в "МЮ"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону не следует переходить в "Манчестер Юнайтед" во время зимнего трансферного окна. Манкунианский клуб заинтересован в подписании 23-летнего футболиста, который, по слухам, с детства является поклонником "МЮ", однако в самом "Лестере" исключают уход Мэддисона этой зимой."Я абсолютно понимаю, почему, если это правда, "Манчестер Юнайтед" хотел бы видеть у себя Джеймса Мэддисона, ведь это очень, очень хороший игрок.Но я буду поражен, если "Лестер" позволит ему уйти в зимнее трансферное окно, учитывая то, как все складывается для "Лестера", что стоит на кону… Не представлю, чтобы "Лестер" его отпустил в январе.На его месте я хотел бы остаться в "Лестере". Посмотрите на ситуацию, в которой находится "Манчестер Юнайтед", борющийся за попадание в топ-4. Им нужно прибавлять, им нужно время.Я понимаю, что это большой клуб, но считаю, что Мэддисону лучше остаться в "Лестере", хотя бы до окончания сезона, а уже потом взвешивать варианты", — цитирует Ширера The Daily Mail.