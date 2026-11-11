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ЦСКА объявил соперника по товарищескому матчу - встреча состоится 14 ноября

ЦСКА проведет товарищеский матч в паузу на игры сборных.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА проведет товарищеский матч с тульским "Арсеналом" 14 ноября в 14:00 по московскому времени, встреча пройдет без зрителей на базе "армейцев", сообщает пресс-служба красно-синих.

По итогам 14 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 набранными очками в своем активе. Тульский "Арсенал" на данный момент располагается на 12 строчке в Первой Лиге с 19 баллами.

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