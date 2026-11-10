Шалимов считает, что Галактионов остался бы в "Локомотиве", если бы обыграл "Рубин"

- Галактионов в игре против "Рубина" впервые перешел на схему в три центральных защитника. Если, например, он знал, что это последняя игра, то зачем он менял схему?
Если бы он знал, что уходит, то этого бы не делал. Если бы они обыграли "Рубин", то этого бы захода от руководства не было, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. После этой встречи глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. На клубных ресурсах подтверждение данной информации не появилось.
Сообщалось, что клуб не отправляет специалиста в отставку из-за того, что Борис Ротенберг не желает платить Галактионову неустойку и считает, что наставник должен заплатить клубу, так как он и был инициатором ухода.