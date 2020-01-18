Погба вернулся в Англию на костылях после посещения фэшн-шоу в Париже

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба побывал в Париже на фэшн-шоу. После окончания мероприятия француз вернулся в Англию, по Лондону он перемещался на костылях. Футболиста сфотографировали прохожие.



Из Парижа Погба вернулся на поезде Eurostar. От вокзала до такси футболист добрался на костылях, ему помогал один из друзей, который нес чемодан игрока.



Ранее главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что Погба придется пропустить около месяца.