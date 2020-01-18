Из Парижа Погба вернулся на поезде Eurostar. От вокзала до такси футболист добрался на костылях, ему помогал один из друзей, который нес чемодан игрока.
Ранее главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что Погба придется пропустить около месяца.
Погба вернулся в Англию на костылях после посещения фэшн-шоу в Париже
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба побывал в Париже на фэшн-шоу. После окончания мероприятия француз вернулся в Англию, по Лондону он перемещался на костылях. Футболиста сфотографировали прохожие.
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