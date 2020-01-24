Иско может перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник " Реала " Иско может продолжить карьеру в Англии.

Фото: ФК "Реал"

Как сообщает Calciomercarto.com, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован "Ливерпуль", который рассчитывает подписать испанца в летнее трансферное окно. Сам Иско также готов сменить клубную прописку.



В нынешнем сезоне Иско провел 17 матчей и забил один гол.



Напомним, Иско перешел в "Реал" из "Малаги" летом 2013 года, подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Также футболист выступал за "Валенсию".