Зинченко сказал, что многие могут уехать в Европу, но не хотят покидать зону комфорта

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о сложностях, возникших у него при переезде в Англию.
Фото: Getty Images
"Тебя все устраивает. У тебя контракт. Ты общаешься на родном языке с близким тебе окружением. У тебя здесь нет столько друзей, сколько дома", — сказал Зинченко о футболистах, которые не переезжают в Европу, даже имея такую возможность.

"Здесь другой уровень футбола. Ты все должен доказывать с начала, с первого дня, как это было со мной в "Сити". Я пришел ноунеймом. Это психологически очень сложно. Теперь я адаптировался", — цитирует Зинченко журнал "НВ".

Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы". В составе английского клуба Зинченко выигрывал все внутренние английские трофеи: дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Английской лиги и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

В этом сезоне на счету 23-летнего украинского защитника 15 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых Зинченко отметился одним забитым голом.


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Теги: АПЛ Зинченко Манчестер Сити
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