Как сообщает журналист Николо Скира, "Ювентус" уже начал переговоры по трансферу игрока. Ожидается, что трансфер произойдет в летнее трансферное окно.
Несмотря на интерес со стороны "Реала" и "ПСЖ" Погба намерен перейти именно в "Ювентус", где уже выступал с 2012-го по 2016-й год.
Поль Погба перешел в "МЮ" в 2016-м году из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Погба провел 8 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. С конца декабря прошлого года 26-летний француз восстанавливается от повреждения.
"Ювентус" хочет вернуть Погба
Туринский "Ювентус" заинтересован в возвращении Поля Погба, ныне выступающего за "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
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