Клубы АПЛ в четверг решат судьбу чемпионата 2019/20

В четверг, 19 марта, состоится собрание руководства и представителей клубов Английской премьер-лиги. На нем будет решаться, что делать дальше с нынешним сезоном.



Английская Премьер-лига проведет экстренное совещание в четверг, чтобы разработать план на оставшуюся часть сезона. Клубы, выступающие под эгидой Английской футбольной лиги (EFL), встретятся на день раньше, в среду, 18 марта. К четвергу клубы АПЛ должны получить больше информации, так как во вторник будет проведено собрание УЕФА.



Ранее было принято решение о приостановке турнира минимум до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.