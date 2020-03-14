Руни: мы с Роналду заезжали в Макдоналдс, потому что он хотел Биг Мак

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал интересную историю о том, как Криштиану Роналду набирал вес.
Фото: football24.ua
"Когда я только перешёл в "Юнайтед", мы с Криштиану ездили на игры и тренировки вместе. Я помню, как за ночь перед игрой мы заезжали в "Макдоналдс", потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я был за рулём и мне пришлось заехать за его Биг Маком, – приводит слова Руни Goal.com.

Криштиану Роналду и Уэйн Руни вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2009 год. На данный момент Роналду играет за "Ювентус", а Руни за "Дерби Каунти".


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Теги: Руни Роналду Манчестер Юнайтед АПЛ
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