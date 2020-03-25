По информации The Telegraph, Сульшер является давним фанатом англичанина и просит руководство купить его как можно скорее.
Помимо "Манчестер Юнайтед" им также интересуются "Челси" и "Ливерпуль", но эти клубы смущает высокая трансферная стоимость англичанина.
"Манчестер Сити" видит в Санчо долгосрочную замену Лерою Сане, который летом может покинуть клуб и перейти в мюнхенскую "Баварию".
"Боруссия" оценивает игрока в 140 миллионов евро.
В этом сезоне Санчо сыграл в 35 матчах за "Боруссию" во всех турнирах, забив 17 мячей и сделав 18 голевых передач.
The Telegraph: "Манчестер Юнайтед" фаворит в борьбе за Джейдона Санчо
Полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
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