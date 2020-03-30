Ван Перси: Фергюсон после поражения от "Манчестер Сити" принёс фотографии двух наших игроков, отправившихся развлекаться ночью

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал, как экс-наставник клуба сэр Алекс Фергюсон наводил дисциплину.



"Сэр Алекс прекрасно знал, когда нужно было принимать меры. В моём дебютном сезоне в апреле мы лидировали с преимуществом в 15 очков. Тогда мы принимали "Манчестер Сити".



Если бы мы выиграли, то преимущество увеличилось бы до 18 очков. Но мы уступили, отрыв стал составлять 12 очков. Большинство тренеров в такой ситуации не стали бы драматизировать.



Но Фергюсон был взбешён. После того поражения два игрока отправились развлекаться ночью. На следующий день сэр Алекс принёс в раздевалки фото этих игроков во время их ночных прогулок. Тогда он сказал: "Парни, если мы упустим титул, то это случится, потому что эти две сволочи решили погулять", - цитирует Ван Перси So Foot.