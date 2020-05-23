Напомним, что в сезоне 2003/2004 "Арсенал" не проигрывал 49 матчей и установил рекорд чемпионата Англии.
На момент поражения "Ливерпуля" от "Уотфорда" (0:3) в текущем сезоне серия красных насчитывала 44 матча без поражений.
- Да, я получил некоторое удовлетворение, когда "Ливерпуль" проиграл "Уотфорду".
Думаю, что они могли оставаться непобедимыми, но это только доказывает, насколько трудно повторить достижение "Арсенала", - приводит слова тренера beIN Sports.
По итогам неполных 29-ти туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков. Чемпионат был приостановлен до неопределённого срока.
Венгер признался, что почувствовал удовлетворение, когда прервалась победная серия "Ливерпуля"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что был удовлетворён тем, что "Ливерпулю" не удалось побить рекорд "Арсенала".
Фото: Getty Images
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