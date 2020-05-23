Венгер признался, что почувствовал удовлетворение, когда прервалась победная серия "Ливерпуля"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что был удовлетворён тем, что "Ливерпулю" не удалось побить рекорд "Арсенала".

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