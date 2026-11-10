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Жубал высказался об игре Гонду за ЦСКА

Защитник "Краснодара" Жубал оценил игру нападающего ЦСКА Лусиано Гонду.
Фото: ФК ЦСКА
Жубал сообщил, что нападающий хорошо проявляет себя в борьбе и дуэлях.

"Центральный нападающий "ЦСКА" (Лусиано Гонду) - хороший игрок.
Он хорошо показал себя в плане дуэлей, борьбы, но и мы себя отлично показали, выиграли много дуэлей, это в итоге привело к победе нашей команды", - сказал Жубал Metaratings.

Лусиано Гонду выступает в составе московского ЦСКА с января 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

7 ноября красно-синие потерпели поражение от "Краснодара" со счетом 2:4. Аргентинец записал на свой счет один ассист.

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