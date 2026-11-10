Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о формировании нового состава правления. В него вошли: президент Александр Алаев, исполнительный директор Евгений Мележиков, а также генеральные директоры ЦСКА (Роман Бабаев), "Спартака" (Сергей Некрасов), "Динамо" (Павел Пивоваров), "Ахмата" (Ахмед Айдамиров) и заместитель генерального директора – исполнительный директор "Зенита" (Максим Погорелов).
Избрание нового состава правления состоялось на годовом общем собрании клубов РПЛ, которое прошло сегодня, 10 ноября.
В РПЛ выбран новый состав правления
Лига сообщила об избрании нового состава Правления.
Фото: РПЛ