Абрамович готов осуществить два крупных трансфера в "Челси"

В летнее трансферное окно "Челси" может купить двух дорогих игроков.

bleacherreport.com

Как сообщает Metro, владелец лондонского клуба намерен поддержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда и осуществить два крупных трансфера.



Известно, что "Челси" проявляет сильный интерес к защитнику "Лестера" Бенджамину Чилвелу и полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу. Также "синие" интересуются вингером "Боруссии" Джейдоном Санчо и форвардом "Лейпцига" Тимо Вернером.



"Челси" в турнирной таблице АПЛ занимает 4-е место, набрав 48 очков в 29 турах.