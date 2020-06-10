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Гиггз раскритиковал Роналду за употребление "Кока-Колы". Потом португалец оформил хет-трик и сказал: "Я пью что хочу"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал историю о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.
Фото: Getty images
Гиггз увидел, как во время завтрака португалец пьет "Кока-Колу". Райан сделал Роналду замечание, сказав "мы здесь этого не делаем".

Португальский форвард выразил недовольство таким поведением одноклубника. Спустя несколько дней Роналду оформил хет-трик в одном из матчей. В конце встречи он подошел к Гиггзу и сказал: "Я пью что хочу, Гиггзи".

Криштиану Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009. Райан Гиггз отыграл за "красных дьяволов" с 1990 по 2014.


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Теги: Гиггз Роналду Манчестер Юнайтед
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