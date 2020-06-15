Коутиньо общался с Клоппом о возможном возвращении в "Ливерпуль"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль".



independent.co.uk

Как сообщает Marca, бразильский футболист уже общался с главным тренером английской команды Юргеном Клоппом на предмет возможного возвращение. Коутиньо готов пойти на сокращение зарплаты.



Коутиньо играл за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год. "Барселона" заплатила за игрока 106 миллионов фунтов.



Сейчас Коутиньо на правах аренды выступает за "Баварию".