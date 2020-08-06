Полузащитник "Барселоны" заинтересовал два английских клуба

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может продолжить карьеру в Англии.
Getty Images
Как сообщает Sport.es, в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

В минувшем сезоне 27-летний хавбек выступаю за "Сельту". Также не исключено, что Рафинья останется в клубе из Виго.

За "Сельту" воспитанник "Барселоны" провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рафинья Барселона Вулверхэмптон Эвертон Зарубежные трансферы АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Жена Мамманы опубликовала фото билета в Сочи
Идову может быть арендован "Химками"
Газизов - о слухах про "Химки": если мы будем реагировать на всё, то у нас просто не хватит сил 5
Пять клубов не поддержали запрет на фарм-клубы в РПЛ 20
Жирков отправился с "Зенитом" в Москву. Были слухи, что у него коронавирус
Пуцко покинул "Уфу" после окончания контракта
Газизов: скоро в "Спартаке" появятся два спортивных директора 1
"Проверяйте источники". Защитник "Зенита" Терентьев опубликовал результат теста на коронавирус
Райкович и Лисакович прошли медосмотр для "Локомотива"
Малком: слышал о моем переходе в "Севилью", но это фальшивые новости
"Зенит" опроверг информацию, что в команде вспышка коронавируса 12
Джано: "Спартаку" принципиально я ничего не буду доказывать 2
"Милан" потерял интерес к Йовичу
Фидлер будет помогать в развитии уральского футбола
Андронов: в "Зените" вспышка сами знаете чего. Не все полетели на Суперкубок 19
Виллиан будет зарабатывать в "Арсенале" 100 тысяч фунтов в неделю
Еременко: если бы не "Спартак", я бы сейчас в "Ростове" не играл 1
"Ротор" объявил о переходе Джано 7
Кашшаи: не можем гарантировать, что в следующем сезоне не будет судейских ошибок 16
Караваев: "Зенит" к Суперкубку готов 4
Назначены судьи на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Санчес официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер"
Гильерме - Фарфану: вместе навсегда, малыш
Полузащитник "Барселоны" заинтересовал два английских клуба
Спортивный директор "Тамбова": практически договорились с Панченко
"Рома" сообщила, что клуб будет продан за 591 млн евро
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Барриоса 5
Еременко - о дисквалификации: не было мысли завершить карьеру. Нужно было доказать всем 4
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
"Ростов" всерьёз интересовался Холандом, когда тот выступал в "Мольде"
Все новости