Полузащитник "Барселоны" заинтересовал два английских клуба

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может продолжить карьеру в Англии.

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Как сообщает Sport.es, в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон".



В минувшем сезоне 27-летний хавбек выступаю за "Сельту". Также не исключено, что Рафинья останется в клубе из Виго.



За "Сельту" воспитанник "Барселоны" провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.