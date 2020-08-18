Кулибали согласовал контракт с "Манчестер Сити", он близок к уходу из "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали в ближайшее время перейдет в "Манчестер Сити".

Фото: Gettyimages.ru

Англичане предложили неаполитанцам 70 млн евро плюс бонусы за игрока. Персональное соглашение Кулибали будет рассчитано до 2025 года, зарплата составит 10 млн евро в год.



Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны ряда европейских клубов, однако защитник выбрал Англию.



Действующее соглашение 29-летнего сенегальца и "Наполи" рассчитано до лета 2023-го года. Он выступает за итальянскую команду с 2014 года.



Источник: твиттер журналиста Николо Скиры