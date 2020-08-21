Источник: Магуайера арестовали в Греции, он конфликтовал с фанатами из Англии

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайер был арестован в Греции, сообщают местные СМИ.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Защитник сборной Англии вступил в конфликт с туристами из Англии. Инцидент произошёл недалеко от одного из баров.



Полиция вмешалась в эпизод, а футболист отказался выполнять требования правохранителей. В итоге полицейские арестовали Магуайера, сообщает Protothema.



Магуайер в настоящее время находится на острове Миконос со своей девушкой. У игроков "МЮ" сейчас отпуск.