Защитник сборной Англии вступил в конфликт с туристами из Англии. Инцидент произошёл недалеко от одного из баров.
Полиция вмешалась в эпизод, а футболист отказался выполнять требования правохранителей. В итоге полицейские арестовали Магуайера, сообщает Protothema.
Магуайер в настоящее время находится на острове Миконос со своей девушкой. У игроков "МЮ" сейчас отпуск.
Источник: Магуайера арестовали в Греции, он конфликтовал с фанатами из Англии
Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайер был арестован в Греции, сообщают местные СМИ.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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