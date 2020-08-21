На Магуайера завели уголовное дело

Капитану "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайеру грозит уголовное наказание.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Сегодня появилась информация о том, что англичанин задержан после драки около бара в Греции. В отношении Магуайера и еще двоих задержанных возбуждено уголовное дело по фактам эпизодического насилия в отношении должностных лиц. Ситуацию усугубляет тот факт, что футболист пытался подкупить работников суда, сообщает BBC RM Sport.



Напомним, что Магуайер перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в 2019 году. В минувшем сезоне АПЛ футболист стал капитаном "красных дьяволов", провёл 38 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и получил 6 жёлтых карточек.