Сегодня появилась информация о том, что англичанин задержан после драки около бара в Греции. В отношении Магуайера и еще двоих задержанных возбуждено уголовное дело по фактам эпизодического насилия в отношении должностных лиц. Ситуацию усугубляет тот факт, что футболист пытался подкупить работников суда, сообщает BBC RM Sport.
Напомним, что Магуайер перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в 2019 году. В минувшем сезоне АПЛ футболист стал капитаном "красных дьяволов", провёл 38 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и получил 6 жёлтых карточек.
На Магуайера завели уголовное дело
Капитану "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайеру грозит уголовное наказание.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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