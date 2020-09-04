Хаверц: для меня это мечта - играть в таком большом клубе, как "Челси"

Полузащитник Кай Хаверц поделился впечатлениями от перехода в "Челси".

Фото: © Chelsea FC

Лондонский клуб сегодня официально объявил о подписании долгосрочного контракта с Хаверцем. "Челси" заплатил за футболиста "Байеру" 80 млн евро.



"Я очень счастлив и горжусь тем, что нахожусь здесь, для меня это мечта - играть в таком большом клубе, как "Челси". Я очень счастлив", - цитирует 21-летнего футболиста официальный сайт лондонского клуба.



В минувшем сезоне на счету Хаверца 45 матчей и 18 забитых голов.