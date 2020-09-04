Хаверц: для меня это мечта - играть в таком большом клубе, как "Челси"

Полузащитник Кай Хаверц поделился впечатлениями от перехода в "Челси".
Фото: © Chelsea FC
Лондонский клуб сегодня официально объявил о подписании долгосрочного контракта с Хаверцем. "Челси" заплатил за футболиста "Байеру" 80 млн евро.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что нахожусь здесь, для меня это мечта - играть в таком большом клубе, как "Челси". Я очень счастлив", - цитирует 21-летнего футболиста официальный сайт лондонского клуба.

В минувшем сезоне на счету Хаверца 45 матчей и 18 забитых голов.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хаверц Челси АПЛ Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хаверц: для меня это мечта - играть в таком большом клубе, как "Челси"
Чехия с Алексом Кралом одержала победу над Словакией 1
Сборные Италии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя 1
Сборная Белоруссии уступила Албании, Австрия обыграла Норвегию
Нидерланды с минимальным счетом обыграли Польшу
Ракитич: не знаю, почему я недостаточно много играл в "Барселоне" 2
Карпова забила два мяча в своем первом матче за "Эспаньол" 1
Бывший президент "Локомотива": Антон Миранчук не менее талантлив, чем Алексей 2
"Дженоа" объявил о переходе вратаря "Ювентуса"
"Милан" взял в аренду нападающего "Реала"
Хаверц официально перешел в "Челси" 2
Антон Миранчук - Алексею: я всегда буду скучать по тебе 1
Аршавин: Дивеев на данный момент не хуже Семенова
Болгары нам не соперник. Российская молодежка стала еще ближе к Евро-2021, впереди - главный матч отбора 4
Стала известна зарплата Алексея Миранчука в "Аталанте"
Медведев: информация о том, что "Зенит" сделал предложение Кузяеву, не соответствует действительности 1
Евгеньев и Кучаев не забили, но лучшие, Игнатьев – провал. Оценки российской молодежки за игру с Болгарией 1
В "Монако" выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Нидерланды и Польша назвали стартовые составы 1
Сборная Казахстана обыграла Литву, Зайнутдинов забил гол 1
Молодежная сборная России благодаря голам Глушенкова и Дивеева обыграла Болгарию 6
Барриос: не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге 3
Виллиан присоединился к "Арсеналу" (фото)
Крал сможет сыграть с ЦСКА, несмотря на коронавирус в сборной Чехии 1
Алексей Миранчук: сбылась моя мечта 3
Месси: президент "Барселоны" не сдержал свое слово 4
Месси заявил, что останется в "Барселоне" 15
Вратарь "Оренбурга" Руденко завершил карьеру
Невеста Криштиану Роналду ярко прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля 7
Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии
Все новости