"Эвертон" подписал с колумбийским хавбеком контракт на два года с возможностью продления на один сезон, сообщает пресс-служба "ирисок".
По данным СМИ, сумма трансфера составила 22 млн евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги 29-летний Хамес Родригес в составе "Реала" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
"Эвертон" объявил о трансфере Хамеса Родригеса
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в АПЛ.
Фото: ФК "Эвертон"
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