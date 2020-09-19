"Ливерпуль" подписал контракт с Диогу Жотой

Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота перешел в "Ливерпуль".

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" подписал контракт с 23-летним португальцем. Срок соглашение не разглашается.



Ранее была информация, что контракт Жоты с "Ливерпулем" будет рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составит 45 млн евро.



В прошлом сезоне АПЛ Жота в составе "Вулверхэмптона" провел 34 матча и забил 7 мячей.