"Ливерпуль" подписал контракт с 23-летним португальцем. Срок соглашение не разглашается.
Ранее была информация, что контракт Жоты с "Ливерпулем" будет рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составит 45 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Жота в составе "Вулверхэмптона" провел 34 матча и забил 7 мячей.
"Ливерпуль" подписал контракт с Диогу Жотой
Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота перешел в "Ливерпуль".
Фото: ФК "Ливерпуль"
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