Форвард не поможет сборной Бразилии в ближайших квалификационных матчах чемпионата мира с Боливией и Перу.
Напомним, что Жесус получил повреждение в матче АПЛ против "Вулверхэмптона" (3:1).
В минувшем сезоне чемпионата Англии 23-летний нападающий в 34 матчах забил 14 голов.
Источник: ESPN
Габриэл Жезус пропустит месяц из-за травмы
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выбыл на месяц из-за травмы.
Фото: readfootball.com
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