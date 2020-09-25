Габриэл Жезус пропустит месяц из-за травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус выбыл на месяц из-за травмы.

Фото: readfootball.com

Форвард не поможет сборной Бразилии в ближайших квалификационных матчах чемпионата мира с Боливией и Перу.



Напомним, что Жесус получил повреждение в матче АПЛ против "Вулверхэмптона" (3:1).



В минувшем сезоне чемпионата Англии 23-летний нападающий в 34 матчах забил 14 голов.



Источник: ESPN