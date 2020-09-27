"Бенфика" объявила о переходе Диаша в "Сити" за 68 млн евро и приобретении Отаменди за 15 млн

"Бенфика" объявила сразу о двух сделках с "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Бенфика"

Сообщается, что была достигнута договорённость с "Ман Сити" о продаже всех прав на центрального защитника Рубена Диаша за 68 млн евро и дополнительной сумме в 3,6 млн в виде бонусов. Также было объявлено о переходе защитника "горожан" Николаса Отаменди в стан португальского клуба за 15 млн евро.



Отаменди выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. В минувшем сезоне АПЛ аргентинец провел 24 матча и забил 2 гола.



Рубен Диаш является воспитанником "Бенфики". В сезоне 2019/2020 португальского чемпионата 23-летний футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.



Источник: пресс-служба "Бенфики"