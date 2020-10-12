Сообщается, что 32-летний хавбек получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 20 млн евро в год. Хуан Мата ответил отказом на выгодное предложение.
Напомним, что Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года.
Источник: Sport.es
Хуан Мата отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой 20 млн евро
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата не захотел переезжать в Саудовскую Аравию.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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