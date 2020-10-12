Хуан Мата отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой 20 млн евро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата не захотел переезжать в Саудовскую Аравию.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Сообщается, что 32-летний хавбек получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 20 млн евро в год. Хуан Мата ответил отказом на выгодное предложение.



Напомним, что Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года.



Источник: Sport.es