Напомним, что недавно у француза вышла автобиография, а журналисты на одной из пресс-конференции спросили у Моуринью, не расстраивает ли его то, что в книге нет упоминаний о нем. Португалец ответил, что находит это логичным, поскольку книга должна приносить ее автору радость, а ее в данном случае быть не может, поскольку Венгер никогда не обыгрывал его.
"Это постоянная провокация. Я чувствую себя так, словно нахожусь в детском саду, но это часть его личности", — ответил Венгер Моуринью в эфире Canal+.
Напомним, что Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Моуринью же до назначения на пост главного тренера "Тоттенхэма" работал в "Бенфике", "Порту", "Челси", "Интере", мадридском "Реале" и "Манчестер Юнайтед".
Венгер назвал детским садом провокации со стороны Моуринью
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер ответил на слова главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
Фото: ФК "Арсенал"
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