Нагельсман может заменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсман может занять аналогичную должность в "Манчестер Сити".

Фото: ФК "РБ Лейпциг"

По информации источника, немецкий специалист заменит наставника "Ман Сити" Хосепа Гвардиолу, если тот откажется продлевать с "горожанами" контракт, истекающий летом 2021 года. Еще одним кандидатом на место испанца является экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



Напомним, что Нагельсман возглавляет "РБ Лейпциг" с лета 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем сезоне Бундеслиги после 5-и туров "РБ Лейпциг" с 13-ю очками возглавляет турнирную таблицу.



Источник: Daily Mail