Как сообщает источник, английский клуб готов предложить 26-летнему футболисту пятилетний контракт.
Контракт турка с "Миланом" истекает после окончания этого сезона. "Россонери" сейчас ведут переговоры о его продлении.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу провел 35 матчей, в которых забил 9 голов (1 с пенальти) и сделал 10 результативных передач.
Источник: La Gazzetta dello Sport
"МЮ" готов предложить Чалханоглу долгосрочный контракт
"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Милана" Хаканом Чалханоглу.
Фото: ФК "Милан"
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