"Это была ошибка". Рюдигер извинился за лайк поста Хабиба

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал ситуацию с лайком поста чемпиона UFC в легком весе Хабюиба Нурмагомедова.

Фото: Eurosport

"Это была ошибка. Сейчас я понимаю, что не нужно лайкать посты, написанные на языках, которые ты не понимаешь. Прошу извинения за лайк, я уже убрал его. Я не поддерживаю такие призывы, как в этом посте", - сказал Рюдигер в интервью изданию Bild.



Напомним, что ранее Хабиб опубликовал пост с фото президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице политика.