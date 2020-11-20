Ван Дейк приступил к восстановительным тренировкам

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки колена.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Голландец приступил к легких восстановительным тренировкам. Цель занятий – подготовка мышц к следующему этапу восстановления.



Напомним, что 29-летний защитник получил травму 17 октября в матче с "Эвертоном" (2:2) после подката голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда.



Источник: Daily Mail