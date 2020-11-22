Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий команды Мохамед Салах сдал отрицательный тест на коронавирус.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Это то, что я слышал, да, сегодня тест показал отрицательный результат. Думаю, что с этого момента он вполне нормально проходит тестирование. Завтра у нас будут тесты УЕФА перед Лигой чемпионов, и я почти уверен, что он будет там. Теперь он может тренироваться с нами завтра, вот и все", - рассказал Клопп в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, 13 ноября стало известно о том, что египтянин заболел коронавирусом. После 2 теста на COVID-19 показали положительный результат.



В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 28-летний нападающий провел 8 матчей и забил 8 голов, 4 из которых с пенальти.



Источник: официальный сайт ФК "Ливерпуль"