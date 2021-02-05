"Как в команде отличают Зинченко от де Брейне? Ну небольшие отличия все-таки есть. Мы шутим над этим в раздевалке. Но вообще да, они реально похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына", - сказал Эдерсон в интервью "Okko Спорт".
Де Брейне в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги провел 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Зинченко же принял участие в 8-и играх, не отметившись результативными действиями.
"Манчестер Сити" после 21-го тура занимает 1-е место в чемпионате Англии, набрав 47 очков.
Эдерсон: Зинченко и де Брейне реально похожи на близнецов. Или скорее на отца и сына
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что в команде шутят над сходством защитника Александра Зинченко и хавбека Кевина де Брейне.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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