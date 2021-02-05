Эдерсон: Зинченко и де Брейне реально похожи на близнецов. Или скорее на отца и сына

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что в команде шутят над сходством защитника Александра Зинченко и хавбека Кевина де Брейне.

Фото: ФК "Манчестер Сити"