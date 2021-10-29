По информации источника, "ириски" проявляют серьезный интерес к Головину. Отмечается, что пока все находится на начальной стадии.
Полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В общей сложности за монегасков Головин сыграл в 104 матчах и забил 16 мячей. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2024 года.
"Эвертон" занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав в 9 матчах 14 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Эвертон" интересуется Головиным
"Эвертон" интересуется российским полузащитником "Монако" Алекандром Головиным.
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