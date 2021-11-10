Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: "Монако" запросил у "Эвертона" за Головина 40 млн фунтов

"Монако" ответил на запрос "Эвертона" по трансферной стоимости Александра Головина.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Эвертон" сделал запрос в "Монако" о трансферной стоимости российского полузащитника. Монегаски оценили Головина в 40 млн фунтов стерлингов. В футболисте был лично заинтересован тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, но теперь трансфер может сорваться из-за высоких требований "Монако".

В текущем сезоне Головин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи партнерам. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года, когда за 30 млн евро перебрался из московского ЦСКА.

Источник: Liverpool Echo


Теги: Головин Эвертон Монако Зарубежные трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: "Уфа" хочет за Агаларова 10 млн евро 4
Ребров рассказал о разнице между Селиховым и Максименко 1
"Химки" проведут товарищеский матч с "Крыльями Советов" во время перерыва на матчи сборных
Жоржиньо: был бы лицемером, если бы сказал, что не думаю о Золотом мяче
Источник: Джеррард готовится подписать с "Астон Виллой" контракт на три года 2
Наставник сборной Хорватии Далич: сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России
Германия и Дания в Катаре, Россия бьется за первое место, Армения и Украина – за стыки. Все расклады евроотбора на ЧМ
Источник: "Монако" запросил у "Эвертона" за Головина 40 млн фунтов 2
Селюк: Яя Туре называет меня папушкой, а я отношусь к нему, как будто он мой старший сынок
Фернандес попросил прощения за то, что не выучил русский язык 9
Источник: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба зимой
Фернандес: в Бразилии мог пойти в ночной клуб, а потом прийти пьяным на тренировку 1
Норманн попал в команду недели FIFA 22 2
Сборная России провела тренировку накануне матча с Кипром (видео)
ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо 6
Фернандес: хочу завершить карьеру в ЦСКА 7
Арустамян: в "Зените" смирились, что Азмун хочет в Европу. Ближе всех к подписанию "Аталанта" 6
СМИ: Черышев покинет "Валенсию"
Агент Тюкавина назвал вбросами информацию об интересе "Челси" и "Манчестер Сити"
Канчельскис - об отсутствии Дзюбы в сборной: Артем сам поставил точку 1
Гаджиев: Газизова не оценили в "Спартаке"? А кого там оценили? 8
СМИ: Гончаренко может быть уволен из "Краснодара" 3
Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа" 1
Карпин поставил точку по Дзюбе, очередная потеря сборной, Олич критикует ЦСКА. Главное за 10 ноября 4
СМИ: "Челси" и "Манчестер Сити" близки к подписанию Захаряна и Тюкавина 10
Спортивный директор "Аталанты": клуб верит в Миранчука. Его время скоро придет
Карпин высказался об угрозе дисквалификации игроков сборной России из-за перебора карточек
Карпин поделился мнением об игре сборной Кипра
Карпин: Джикия будет готов сыграть с Кипром
"Я поставил точку в этом вопросе". Карпин - об отсутствии Дзюбы в сборной 24
Все новости
-