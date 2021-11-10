Как сообщает источник, "Эвертон" сделал запрос в "Монако" о трансферной стоимости российского полузащитника. Монегаски оценили Головина в 40 млн фунтов стерлингов. В футболисте был лично заинтересован тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, но теперь трансфер может сорваться из-за высоких требований "Монако".
В текущем сезоне Головин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи партнерам. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.
Головин выступает за "Монако" с 2018 года, когда за 30 млн евро перебрался из московского ЦСКА.
Источник: Liverpool Echo
Источник: "Монако" запросил у "Эвертона" за Головина 40 млн фунтов
"Монако" ответил на запрос "Эвертона" по трансферной стоимости Александра Головина.
Фото: Getty Images