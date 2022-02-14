Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, 16-летний Федорущенко пока будет выступать за юношескую сборную Колумбии. Решение продиктовано неопределенностью российских тренеров, которые хоть и пригласили голкипера на последний сбор юношеской национальной команды 2005 года рождения, но не позволили сыграть ему ни в одном матче.
Вратарь Алексей Федорущенко уже ездил на сборы с юношеской сборной Англии и молодежной сборной Колумбии. За южноамериканскую команду он провел несколько товарищеских матчей. Отметим, что отец вратаря - колумбиец, мать русская. Федорущенко родился в Англии и имеет 3 гражданства.
Алексей Федорущенко уже привлекался к тренировкам с основным составом "Арсенала".
Голкипер лондонского "Арсенала" Федорущенко будет выступать за сборную Колумбии
Вратарь лондонского "Арсенала" Алексей Рохас Федорущенко будет выступать за сборную Колумбии.
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