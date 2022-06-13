Минамино покинет "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино может расстаться с клубом.

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По данным источника, "Ливерпуль" принял решение о продаже японца в летнее трансферное окно. Сообщается, что мерсисайдцы ждут предложений в размере 17 млн евро.



Такуми Минамино выступает за "Ливерпуль" с января 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро. Контракт игрока с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года.



Источник: журналист Фабрицио Романо