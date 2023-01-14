"Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ", - цитирует Хиддинка "РБ Спорт".
Напомним, Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин провел за монегасков 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 22 млн евро. В мае этого года ему исполняется 27 лет.
Хиддинк: Головин может заиграть в АПЛ
Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин мог бы перебраться в АПЛ
Фото: Global Look Press