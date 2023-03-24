Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
20:00
ЧерногорияНе начат
П1 2.6X 3.15П2 3
Сербия
22:45
ЛитваНе начат
П1 1.09X 11П2 30
Австрия
22:45
АзербайджанНе начат
П1 1.25X 6.2П2 13
Чехия
22:45
ПольшаНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.95
Гибралтар
22:45
ГрецияНе начат
П1 35X 11П2 1.09
Швеция
22:45
БельгияНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.25
Франция
22:45
НидерландыНе начат
П1 1.8X 4П2 4.7
Молдова
22:45
Фарерские островаНе начат
П1 2.65X 3.05П2 3

Товарищеские матчи. Сборные

Узбекистан
21:00
БоливияНе начат
П1 2.27X 3.25П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Яровинский: на первый план в трансфере Мудрика в "Челси" вышла политика. Желание англичан поддержать Украину

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".
Reuters/Toby Melville
- Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, "Челси" заплатил бы намного меньше.

По информации различных инсайдеров, "Челси" заплатил донецкому "Шахтеру" за Михаила Мудрика 100 миллионов евро с учетом различных бонусов. Трансфер украинского вингера стал самым дорогим в истории для футболистов из стран бывшего СССР. Мудрик успел сыграть за лондонцев семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2031 года.

Источник: "Спорт-Экспресс"


АПЛ Челси Яровинский Мудрик
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Яровинский: Кварацхелия обожает играть в футбол. Хвичу не деньги манят. Его невозможно испортить славой, бабками
Круговой: у "Зенита" каждый год бывают спады, но мы сделаем работу над ошибками и снова начнем побеждать
Карпин - о составе сборной России на матч с Ираном: если бы были официальные соревнования, то команда была бы другая
Бакаев: капитан "Фенербахче" говорил какие-то некрасивые слова Ерохину, а потом провоцировал меня
Криштиану Роналду стал мировым рекордсменом по количеству матчей за сборную
Яровинский: на первый план в трансфере Мудрика в "Челси" вышла политика. Желание англичан поддержать Украину
Эззатоллахи: Карпин - один из лучших тренеров России. Настоящий профессионал!
Полузащитники "Спартака" Зиньковский и Пруцев дебютировали за сборную России
Комличенко: по 10-балльной шкале Сафонов с Ираном сыграл на 11. Взял бы пенальти - было бы 15
Карпин - об антураже матча со сборной Ирана: мы в России отвыкаем от атмосферы на стадионе
Сафонов - о матче сборной России с Ираном: за таким накалом, за такими эмоциями я сюда и ехал 1
Карпин: с Ираком на 90 процентов будет другой состав. Будем думать, вызывать ли кого-то дополнительно 2
Bild: "Бавария" уволила Нагельсмана. Команду возглавит Томас Тухель 1
Зиньковский – о дебюте в сборной России: в первом тайме потупил немного, но нормально
Соболев: могли рассчитывать на победу в матче с Ираном. Со стороны показалось, что пенальти не было 2