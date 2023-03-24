- Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, "Челси" заплатил бы намного меньше.
По информации различных инсайдеров, "Челси" заплатил донецкому "Шахтеру" за Михаила Мудрика 100 миллионов евро с учетом различных бонусов. Трансфер украинского вингера стал самым дорогим в истории для футболистов из стран бывшего СССР. Мудрик успел сыграть за лондонцев семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2031 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Яровинский: на первый план в трансфере Мудрика в "Челси" вышла политика. Желание англичан поддержать Украину
Бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".
Reuters/Toby Melville