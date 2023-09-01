"Был интерес из Англии? Не просто интерес, а предложения... Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-Лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны", — сказал Сазонов-старший.
21-летний Сазонов является воспитанником академии "Зенита", но в 2021 году клуб отпустил его в "Динамо", в котором спортсмен и раскрыл свои лучшие стороны. Спустя два года Сазонов не только получил вызов в сборную Грузии, но и перешёл в итальянский "Торино", с которым подписал контракт на четыре сезона.
Источник: Sport24.
Отец Сазонова: были предложения из Англии. Считаем, что до АПЛ не доросли, а на Чемпионшип не согласны
Андрей Сазонов, отец защитника "Торино" Сабы Сазонова, заявил, что футболист мог продолжить карьеру в Англии.
Фото: ФК "Торино"