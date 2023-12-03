“Ливерпуль” забил два мяча в концовке и вырвал победу у “Фулхэма” в АПЛ

Матч 14-го тура АПЛ “Ливерпуль” - “Фулхэм” завершился победой хозяев (4:3).

Фото: ФК "Ливерпуль"

На 22-ой минуте Трент открыл счетом прямым ударом со штрафного удара, рикошетом от перекладины. Спустя три минуты Уилсон сравнял счет, а на 39-ой минуте Макаллистер вывел свою команду вперед дальним ударом из-за штрафной, но на 45-ой минуте Тите установил счет 2:2 на табло. В концовке встречи Бобби Де Кордова-Рид забил третий гол своей команды, но “Ливерпуль” установил окончательный счет благодаря усилиям Эндо на 87-ой и Трента на 88-ой минутах встречи.



“Ливерпуль” остался на второй строчке с 31 очком в 14-ти матчах. “Фулхэм” занимает 14-ю строчку с 15-ю очками.