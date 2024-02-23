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Канчельскис: Головин заиграет в любой европейской лиге

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями относительно футболиста «Монако» Александра Головина.
Фото: Getty Images
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о спортивных способностях полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина. По словам Канчельскиса, из-за политики Головина могут не взять в команды Английской Премьер-лиги, но по футбольным показателям российский полузащитник способен показывать достойный уровень игры и в АПЛ.

«Думаю, сейчас Головин заиграет в любой европейской лиге. Италия, Германия, Испания, Англия — Саша везде сможет конкурировать», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Лига 1 Монако Головин Канчельскис Сборная России
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