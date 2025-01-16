"Манчестер Сити" близок к закрытию сделки по приобретению центрального защитника французского "Ланса" Абдукодира Хусанова. Как сообщает Legalbet, "горожане" отправили из Англии во Францию частный самолет, на котором 20-летний игрок сборной Узбекистана прибудет в Манчестер.
Абдукодир Хусанов перебрался в "Ланс" летом 2023-го года из "Энергетика-БГУ" за 100 тысяч евро. Сейчас его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Хусанова 16 матчей и 1 голевая передача за "Ланс" во всех турнирах.
СМИ: Хусанов близок к трансферу в "Манчестер Сити", англичане отправили за ним во Францию частный самолет
Центральный защитник "Ланса" Абдукодир Хусанов в ближайшее время присоединится к "Манчестер Сити".
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