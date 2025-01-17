Источник: 16-летний нападающий "Кайрата" Сатпаев переходит в "Челси"

16-летний форвард алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит свою карьеру в английском клубе «Челси».

Фото: ФК "Кайрат"

Согласно информации Meta-ratings.kz, стороны окончательно договорились о переходе молодого таланта. Официальное оформление трансфера ожидается на следующей неделе. Финансовые детали сделки пока не раскрываются.



В декабре 2024 года Сатпаев, являющийся воспитанником академии «Кайрата», проходил просмотр в «Челси», после чего английский клуб принял решение подписать перспективного нападающего.



16-летний нападающий провёл пять матчей за «Кайрат-2», в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки. Кроме того, он принял участие в четырёх матчах молодёжной Лиги чемпионов, где также отметился одним голом и одной результативной передачей.



За свою карьеру он также сыграл десять матчей за казахстанскую сборную U17, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В четырёх из этих матчей он был капитаном команды.