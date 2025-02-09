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В "Лидсе" высказались о возможном подписании Эдуарда Сперцяна

В пресс-службе английского "Лидса" высказались об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
— Правда ли, что "Лидс" заинтересован в подписании Сперцяна летом?

— Нет, это не так, - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что английский "Лидс" заинтересован в приобретении полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна грядущим летом. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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