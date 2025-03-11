Sport Diario: "Барселоне" предложили подписать Салаха, летом истекает его контракт с "Ливерпулем"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".

Фото: Getty Images

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах может оказаться в "Барселоне" следующим летом. Как сообщает Sport Diario, представители футболиста обратились к "Барселоне" с предложением подписать Салаха в летнее трансферное окно. Напомним, контракт 33-летнего форварда с английским клубом истекает в конце сезона.



По данным источника, "Барселоне" будет сложно осуществить переход Мохамеда Салаха из-за финансовых ограничений Ла Лиги. Для трансфера в каталонский клуб Салаху придётся существенно сократить требования по зарплате. При этом сообщается, что "Барселону" привлекает идея подписания футболиста.



В текущем сезоне на счету Салаха 32 гола и 22 голевые передачи в 41 матче во всех турнирах за "Ливерпуль". Трансферная стоимость египтянина, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

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