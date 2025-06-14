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Football Insider: Родриго решил остаться в "Реале", несмотря на интерес со стороны "Арсенала"

Форвард «Реала» Родриго Гоэс не будет менять клуб этим летом, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».
Фото: ФК "Реал"
Как сообщает Football Insider, футболист принял решение остаться в Мадриде и побороться за место в основе «сливочных».

Источник уточняет, что бразилец был недоволен объёмом игрового времени в прошедшем сезоне, однако надеется получить больше возможностей под руководством нового тренера команды Хаби Алонсо.

В сезоне-2024/25 Родриго провёл 51 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 10 результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €90 млн.

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