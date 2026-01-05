The Guardian: "Челси" готов предложить 135 млн фунтов за звезду "Реала"

По информации The Guardian, лондонский клуб готов выдвинуть предложение в размере 135 миллионов фунтов, что эквивалентно более чем 156 миллионам евро. Источник отмечает, что бразильский форвард не до конца доволен своей текущей ролью в "Реале" и на данный момент не настроен продлевать контракт с клубом. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Винисиус выступает за мадридцев с 2018 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. Вместе с "Реалом" он трижды выигрывал чемпионат Испании и два раза становился победителем Лиги чемпионов.
Всего в составе "сливочных" бразилец провёл 347 матчей во всех турнирах, отметившись 111 забитыми мячами и 91 результативной передачей.
Фото: ФК "Реал Мадрид"